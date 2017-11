HBO tem 5 projetos de spin-off de ‘Game of Thrones’

Ao anunciar a programação da HBO para 2018, nesta quarta, em São Paulo, o vice-presidente corporativo de Networks da HBO Latin, Gustavo Grossmann, disse que o canal tem cinco projetos em estudo para uma espécie de spin-off de “Game of Thrones”.

A definição sobre a estreia da oitava e última temporada de “GoT” só será anunciada após a definição do projeto que ocupará a vaga de Jon Snow e cia. Segundo Grossmann, são ideias dentro do universo de “GoT”. Mas, se vale como noção de prazo, o executivo informou que os novos episódios sequer começaram.a ser gravados.

Isso só confirma a previsão de que o final de “Got não virá antes se 2019.

Na ocasião, o executivo também afirmou que está próxima a definição de um sistema que permita ao público assinar a HBO GO no Brasil sem que o serviço esteja vinculado a algum pacote de TV por assinatura. E enfatizou, durante seu pronunciamento, a necessidade de comunicar isso ao público. É um meio de competição mais acirrada com a Netflix, que andou contratando executivos do canal de TV e busca, com o investimento em séries originais, o papel de adversária mais incômoda da HBO, aqui e em outros cantos do planeta.

